Auszeichnung für die NRW-Eisenbahnerinnen "mit Herz"

Hilfe bei Zusammenbruch

Die beiden Zugbegleiterinnen haben auf ihrem Weg nach Düsseldorf am Dienstagmorgen einen Zwischenstopp am Bahnhof in Hamm eingelegt. Die Fahrt, wegen der sie ihre Auszeichnung erhalten, startete hier.

" Wir waren im Zug von Hamm nach Münster unterwegs, als eine Dame einen Kreislaufzusammenbruch hatte ", erzählt Jutta Bittner WDR2. " Dann sind Frau Wurm und ich zu ihr hin und haben geholfen ."

Zugbegleiter mit Herz

Bereits seit zehn Jahren werden besonders beherzte, charmante und witzige Zugbegleiter ausgezeichnet. Fahrgäste können ihre Geschichten über Begegnungen einsenden. Daraus werden dann die Bundes- und Landessieger ermittelt.