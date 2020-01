Nach Angaben der Bahn handelt es sich bei der Vereinbarung um " das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gab ". Ziel ist demnach ein " leistungsfähiges, hochwertiges Netz als Grundlage für aktiven Klimaschutz im Verkehr ".

" Ich erwarte, dass die Bahn diese Chancen nutzt ", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ), der mit Bahnchef Richard Lutz und Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla die Vereinbarung unterzeichnete. Anwesend war auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD ).

Kritiker: Geld reicht womöglich nicht

Kritiker wie der Verein Allianz pro Schiene wenden allerdings ein, dass die Mittel möglicherweise nicht ausreichen, weil die Baukosten stark steigen könnten.

Ein weiterer Kritikpunkt: Ins Schienennetz sei über Jahre hinweg zu wenig investiert worden. Wie Verkehrsforscher Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen dem WDR sagte, ist " das Schienennetz wahrscheinlich noch maroder als das Straßennetz ".

Pro Bahn NRW: Investitionen überfällig

Auch Lothar Ebbers, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn NRW , betonte gegenüber dem WDR die Dringlichkeit großer Investitionen ins Netz und nannte einige Beispiele.

So müsse etwa das Schienennetz bei Köln-Deutz erneuert werden, was allerdings zu einem jahrelang abgespeckten Fahrplan führe, weil die Investition zu spät komme.

Veraltete Stellwerke

Große Investitionen seien auch in die Digitalisierung der Stellwerkstechnik nötig, so Ebbers. Die Strecke zwischen Krefeld und Kleve sei so ein Fall. " Dort gibt es praktisch nur mechanische Stellwerke mit hoher Störanfälligkeit. "

Großes Problem: Brücken

Das größte Thema in NRW sei aber die Sanierung der Brücken, so Ebbers. Vor allem die Kanalbrücken seien oft schon 100 Jahre alt und hätten mitunter riskante Kriegsschäden.

" Man rennt bei vielen Netz-Investitionen hinterher. Bei den Brücken bin ich mir nicht sicher, ob man das Rennen überhaupt noch gewinnen kann ", sagte Ebbers. Falls nicht, drohten Bahnstrecken über lange Zeit komplett auszufallen.

Stand: 14.01.2020, 14:12