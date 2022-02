Deutsche Bahn plant mehr Baustellen: Was das für Pendler bedeutet

Die Deutsche Bahn nimmt viel Geld in die Hand, um Gleise, Brücken und Bahnhöfe zu sanieren. " Wir investieren in diesem Jahr die Rekordsumme von 13,6 Milliarden Euro ", sagte Vorstandsmitglied Roland Pofalla am Donnerstag im WDR. Der frühere Chef des Bundeskanzleramtes ist im Staatskonzern für Infrastruktur zuständig.

So löblich die Pläne der Bahn sind, so viele Schweißperlen könnten sie Pendlern auf die Stirn treiben.

Bahn-Baustellen vor allem in der Nacht

Bahn-Vorstand Ronald Pofalla

" Höhere Investitionen bedeuten auch mehr Baustellen in unserem Netz, dass ist ganz klar ", so Pofalla weiter. Das Bauen soll allerdings " kundenfreundlich und kapazitätsschonend " geschehen. Vor allem in der Nacht soll intensiver gearbeitet werden. Das sei zwar teurer für die Bahn, solle aber Auswirkungen auf Kunden reduzieren.

Pofalla betonte, dass die Auswirkungen auf Reisende größer wären, wenn es bei der " insgesamt überalterten Infrastruktur " bliebe. Mit den Modernisierungen soll auch die Zuverlässigkeit in das Netz erhöht werden.

Pofalla: Keine Auswirkungen auf Bahn-Preise

In den Preise sollen sich die Sanierungspläne in den nächsten Jahren nicht niederschlagen. " Investitionen in die Schiene werden ja zu einem großen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert und nur zu einem geringen Teil aus Eigenmitteln der Bahn ."

Der Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen liegt im Ausbau des Schienennetzes und bei der Digitalisierung. Unter anderem sollen 1.800 Kilometer Gleise und 800 Bahnhöfe modernisiert werden. Die Pläne seien eine Voraussetzung für mehr und schnellere Züge, so die Bahn.