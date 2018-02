Bauarbeiten auch im Herbst

Die Erneuerung einer Straßenbrücke, die in Mülheim über die Gleise führt, steht an. Darum muss der Abschnitt auch in den Herbstferien gesperrt (13. bis 28. Oktober) werden. Damit wird die vielbefahrene Hauptachse durchs Ruhrgebiet lahmgelegt.

Zugverkehr im Ruhrgebiet ausgebremst

Die Auswirkungen sind weitreichend: Betroffen sind die S-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 9 sowie die Regionalzüge RE 1, RE 2, RE 6, RE 11, RE 14, RE 19, RB 35, RE 42. Viele Züge fallen ganz oder teilweise aus. Mit Bussen soll der Verkehr weitergehen. Generell gilt: Wer dann im Ruhrgebiet unterwegs ist, muss mehr Zeit und zusätzliche Umstiege einplanen. Auch die Abfahrzeiten ändern sich in den Baustellen-Phasen.

Video starten, abbrechen mit Escape Baupläne der Deutschen Bahn für NRW | WDR aktuell | 15.02.2018 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 15.02.2019 | WDR

Die Züge der Linien RE 1 und RE 6 fahren mit mehreren Zwischenhalten von Dortmund über Gelsenkirchen nach Duisburg. Andere Züge fahren bis Essen und enden dort. Zwischen Essen und Duisburg fahren Schnellbusse im Zehn-Minuten-Takt, die nur in Mülheim halten.

Fernverkehr mit Umleitungen

Im Fernverkehr werden alle ICE-, IC- und EC-Linien sowie der Thalys umgeleitet - teilweise sogar mit Haltausfall in Düsseldorf und Köln. Fernreisende haben keine Haltestelle in Essen und Bochum. Während der Vollsperrung wird der Fernverkehr von Dortmund zum einen über Oberhausen nach Duisburg umgeleitet, zumeist ohne Halt in Oberhausen. Andere Züge fahren von Dortmund über Wuppertal nach Düsseldorf - ohne Halt in Wuppertal.