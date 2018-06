Xaver, Ela, Burglind - das sind die Namen von drei Stürmen, die nicht nur Bahnreisenden im Gedächtnis bleiben. Aber auch kleinere Stürme führen dazu, dass Bäume auf die Oberleitungen fallen und den Bahnverkehr ausbremsen.

Darum hat die Bahn Ende letzten Jahres den "Aktionsplan Vegetation" aufgelegt. Es ist im Grunde eine Intensivierung der alten Maßnahmen dank mehr Geld und Personal. Neu ist, dass die Bahn nun auch weitläufiger die Waldstücke an Bahngleisen kontrolliert und sturmsicher macht.

Nur 30 Prozent in Bahnbesitz

125 Millionen Euro zusätzlich in den nächsten fünf Jahren sollen die 33.000 Bahnkilometer in Deutschland sichern. Davon liegen 4.700 Kilometer in NRW.

Aber die Möglichkeiten der Bahn sind begrenzt, denn nur 30 Prozent der angrenzenden Bäume sind in ihrem Besitz. Dritteigentümer würden zwar auf Schäden aufmerksam gemacht, aber es sei dann deren Verantwortung den Bestand zu sichern.

Wie konkret die Baumprüfungen aussehen, erläuterte die Bahn am Freitag (22.06.2018) in Köln.