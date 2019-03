In fünf Städten in NRW werden die Halte von Fernzügen der Deutschen Bahn besonders oft gestrichen. Reisende haben im vergangenen Jahr am häufigsten an den Bahnhöfen Frankfurt am Main, Frankfurt Flughafen, Köln, Düsseldorf und Duisburg vergebens auf ihren Fernzug gewartet.

Weit oben auf der Liste finden sich mit Essen und Dortmund zudem zwei weitere Städte in NRW, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage von Grünen-Chefin Annalena Baerbock hervorgeht.

Baerbock forderte am Samstag (02.03.2019), die Deutsche Bahn müsse sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihre internationalen Konzerntöchter Schenker und Arriva verkaufen. Das Geld aus dem Verkauf solle der Konzern zur Verbesserung der Leistungen verwenden.