Bahn will per App Corona-Risiko verringern

Gedränge am Bahnhof, überfüllte Züge und schmutzige Toiletten: Gedanken wie diese halten in der Corona-Epidemie viele Menschen davon ab, mit der Bahn zu fahren. Nach dem heftigen Einbruch der Fahrgastzahlen will die Deutsche Bahn nun mit einer neuen Funktion ihrer App verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

Auslastungsanzeige per App

Über die Bahn-Navigator-App und den Internetauftritt sollen Fahrgäste noch besser als bisher erkennen können, wie voll ein Fernverkehrszug ist. So soll es bereits bei einer Auslastung von mindestens 50 Prozent - also offenbar früher als bisher - einen Warnhinweis geben, teilte der Staatskonzern am Montag (25.05.2020) mit.

Wenn die Ticketkäufe trotz dieses Warnhinweises für eine bestimmte Verbindung weiter zunehmen sollten, könne der Verkauf sogar gestoppt werden, so die Bahn. Die neue Funktion soll in den kommenden Tagen freigeschaltet werden.

Züge können trotzdem genutzt werden