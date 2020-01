Ansagen auf Bahnhöfen: Heiko Grauel ist neue Stimme der Bahn

Heiko Grauel ist die neue Stimme der Deutschen Bahn. Bald wird man ihn an den 5.700 Bahnhöfen in Deutschland hören, wenn er Gleisänderungen durchgibt oder die Reisenden über verspätete Züge informiert. Für den Job musste sich der 45-Jährige in einem langwierigen Casting gegen zahlreiche andere professionelle Sprecher durchsetzen.