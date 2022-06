Überfüllte Züge wegen 9-Euro-Ticket - Das müsste sich ändern bei der Bahn

700 gemeldete Störungen und 400 überfüllte Züge – pro Tag. Das ist die Bilanz des Pfingstwochenendes. In NRW waren vor allem die Bahnhöfe in Dortmund, Köln, Düsseldorf und Hamm betroffen. Immerhin: Es gab keine körperliche Gewalt gegen Mitarbeitende der Bahn, nur verbale. Mehr Lob gab es aber auch nicht vom Vize-Chef des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde. Gerade mal eine Woche ist das 9-Euro-Ticket alt. Und mancher hat schon keine Lust mehr drauf.

Bahnexperte: Zu wenig in den letzten Jahren investiert

Tim Engartner ist unabhängiger Bahnexperte von der Universität Köln und spricht mit Blick auf das 9-Euro-Ticket von einem ehrenwerten Versuch. " Wenn wir eine paradigmatische Verkehrswende wollten, um den Verkehrsträger Schiene dauerhaft attraktiv zu machen und nicht nur für drei Monate, bräuchte man ganz sicher viel mehr Geld. Es ist einfach unzureichend, was in den letzten Jahren an Investitionen aufgebracht wurde ."

Nötig: Ausbau des Schienennetzes, viel mehr Personal

Das Schienennetz müsse ausgebaut werden, getrennt von Güter- und Personenverkehr, insgesamt bräuchte es viel mehr Personal in allen Bereichen. " Wir haben ein marodes Streckennetz, wir haben zu wenig Loks zu wenig Wagons, ein ausgedünntes Personaltableau. Viel zu wenig Lokführer, viel zu wenig Schaffner. Und das schlägt sich natürlich nieder in wenig verlässlich fahrenden Zügen ." So seine Analyse.

Zusätzlich zu den vielen neuen Fahrgästen durch das 9-Euro-Ticket kämen nochmal rund 600.000 zusätzliche ukrainische Passagiere in Deutschland hinzu, die das Help Ukraine-Ticket nutzen würden.

Der Staat sollte "einen Aktionsplan Mobilität aufsetzen"

Um dauerhaft die Menschen von der Straße auf die Schiene zu holen, müsse noch viel passieren, meint Bahnexperte Engartner. " Das kostet Geld, aber wenn man sieht, dass wir gerade ein Sondervermögen In Höhe von 100 Milliarden Euro für die Remilitarisierung aufgebracht haben, so könnte man ja auch einen Aktionsplan Mobilität aufsetzen. " Die positiven Auswirkungen würde man jedoch erst nach Monaten oder Jahren spüren.

Kurzfristig keine Lösung

Was die Bahn angeht, wird sich wohl kurzfristig aber erst mal nichts ändern. Sie hatte am langen Wochenende schon zusätzliche Züge und mehr Personal eingesetzt. Auch der geplante Ausbau des Schienennetzes hilft beim 9-Euro-Ticket natürlich nichts - das dauert alles zu lange.

Was Reisende jetzt besser machen könnten

Lars Wagner vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen rät dazu, die Nerven zu bewahren. Jedem, der das 9-Euro-Ticket nutze, müsse bewusst sein, wie wahnsinnig günstig das sei. Da müsse man gewisse Flexibilität mitbringen.

Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn gibt den Tipp, sich nicht die Premiumziele wie Sylt rauszusuchen, sondern zum Beispiel mal zu gucken - was gibt es denn sonst noch an schönen Zielen - vielleicht auch in der Nähe.