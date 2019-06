Das warme Wetter lockt viele Menschen in die Freibäder, aber auch an die Baggerseen. Dort kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Darauf weist die Polizei in Ostwestfalen-Lippe auch in diesem Jahr hin.

Eiskalte Wasserschichten und plötzliche Untiefen

Baggerseen sind eigentlich Baustellen, die mit Wasser zugelaufen sind. Unter der Oberfläche können sich alte Stromkabel oder Betonteile verbergen. Große Gefahren für Badende gehen außerdem von Untiefen und eiskalten Wasserschichten aus.

Wer im trüben Wasser untergeht, hat außerdem nur eine kleine Chance, rechtzeitig gefunden zu werden. In vielen Baggerseen ist Baden deshalb verboten; Warnschilder in vielen Sprachen verweisen darauf.

Verbote werden ignoriert

Doch daran halten sich Badende oft nicht, so dass die Polizei das Badeverbot durchsetzen muss. Besonders oft wurden die Beamten beispielsweise an den Luttersee in Gütersloh-Blankenhagen gerufen, wo sie vergangenen Sommer nach eigenen Angaben fast täglich Schwimmer im Wasser antrafen.

Ertrunkene in den Kreisen Paderborn und Gütersloh

Wie gefährlich Baggerseen sind, zeigten die Vorjahre. Denn im Kreis Paderborn ertrank vor einigen Jahren ein Schwimmer im Habichtsee; in einem Baggersee in Rheda-Wiedenbrück wiederum kam eine Frau ums Leben.