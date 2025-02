Viele Frauen sprechen nicht über das, was ihnen passiert ist. Die Dunkelziffer ist hoch. Warum ist das so?

Warum sprechen viele Frauen nicht über ihre Erfahrungen?

" Scham- und Schuldgefühle ", benennt Traumafachberaterin Miriam Reinhart von der Frauenberatungsstelle Gladbeck zwei der Gründe, warum viele Betroffene ihre Erlebnisse für sich behielten. Zudem das Wissen darüber, dass Opfern häufig nicht geglaubt würde.

" Viele Frauen tendieren außerdem dazu, sich selbst in Frage zu stellen. Warum habe ich das zugelassen? Warum habe ich mich in diese Situation gebracht? Hätte ich was anders machen müssen? " Es gelte häufig noch als Zeichen von Schwäche, dass einem so etwas passiert sei.

Es wird die Betroffene gefragt: Warum konntest du es nicht verhindern? Anstatt den Täter zu fragen: Wie konntest du dich so frei fühlen, das zu probieren? Traumafachberaterin Miriam Reinhart, Frauenberatungsstelle Gladbeck

Dazu komme die häufig gestellte Frage, warum eine Betroffene in einer Situation denn nichts gesagt hätte. Das Schweigen lässt sich aber erklären.

" In einer bedrohlichen Situation kann der Körper entweder Fliehen, Kämpfen oder Einfrieren – ganz häufig ist es tatsächlich das Einfrieren. Das Nervensystem ist überreizt, das System schaltet auf Autopilot ", erklärt Traumafachberaterin Reinhart.

Gibt es ein "zu lange her", um darüber zu sprechen?

Sexuelle Nötigung verjährt nach 20 Jahren – das eigene Empfinden hat kein Ablaufdatum! Traumafachberaterin Miriam Reinhart, Frauenberatungsstelle Gladbeck

" Es kommt hoch, wenn’s hochkommt ", erklärt Reinhart. Bei den Frauen, die bei ihr Hilfe suchen, sei der Leidensdruck manchmal so hoch, dass einige nicht arbeitsfähig seien, sie an Panikattacken litten, ihre Umwelt für kurze Sequenzen nicht mehr wahrnehmen oder keine Beziehungen führen könnten. Auch die Geburt des eigenen Kindes könne triggern und das Erlebte wieder hochkommen lassen. " Es gibt verschiedene Auslöser, warum Frauen merken, dass sie so nicht weiterleben können. "

Vor allem seien die 60er, 70er und 80er Jahre häufig sehr hart im Umgang mit sexueller Belästigung gewesen. Vieles wurde abgestempelt als: " Das musst du halt ertragen, Mädel! " Das Erlebte würde häufig verdrängt und käme dann nach vielen Jahrzehnten wieder hoch.

Gewalthilfegesetz Thema im NRW -Landtag

Auch im NRW -Landtag ging es heute um die Frage, was getan werden kann, um Frauen und auch Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Nachdem der Bundesrat dem Gewalthilfegesetz vor wenigen Tagen zugestimmt hat, haben Frauen und Kinder ab Anfang der 2030er-Jahre einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Im Landtag wurde darüber diskutiert, wie dieser Rechtsanspruch umgesetzt werden kann und welche Herausforderungen auf die Kommunen zukommen. Das könnte beispielsweise ausreichender und kostenloser Zugang zu Frauenhäusern sein.

Traumatherapeutin Reinhart sieht das Gesetz positiv: " Das ist ein guter erster Ansatz. Das Frauenhilfesystem ist maßlos unterfinanziert. "

Hilfeangebote

Seit 2013 gibt es das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Es ist das erste bundesweite Beratungsangebot, das Frauen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die Beratung ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar.