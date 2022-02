Ukraine-Krise: Baerbock kündigt schärfste Sanktionen gegen Russland an

Klare Worte von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne): " Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen ", so Baerbock nach einer Sitzung des Krisenstabes im Auswärtigen Amt.

" Wir sind in einer anderen Welt an diesem Morgen aufgewacht ", so die Außenministerin weiter. Man sei fassungslos, aber nicht hilflos. Deutschland habe sich auf diesen Moment vorbereitet und werde zusammen mit seinen Partnern vorgehen.

Krisenhotline für Deutsche in der Ukraine

Zugleich rief Baerbock erneut alle deutschen Staatsbürger, die sich aktuell noch in der Ukraine befinden, dazu auf, das Land schnellstmöglich zu verlassen. Wenn das nicht möglich sei, sollten sie an einem geschützten Ort bleiben, so die Ministerin.

Das Auswärtige Amt hat außerdem eine Krisenhotline geschaltet. Deutsche Staatsangehörige in der Ukraine bekommen unter der Nummer 0049 030 5000 3000 weitere Informationen.

