Wer ist Bärbel Bas? Sie soll Bundestagspräsidentin werden

Im Oktober 1988 trat Bas in die SPD ein. Von 2004 bis 2018 war sie Mitglied im Regionalvorstand Niederrhein, von 2009 bis 2018 Mitglied im Sprecherkreis der RuhrSPD. Seit 2010 ist sie Vorsitzende des SPD-Landesparteirats in NRW.

Von der Hauptschule in den Bundestag

1984 schloss Bas die Hauptschule in Voerde mit der Fachoberschulreife ab. Es folgte ein Jahr auf der höheren Berufsfachschule für Technik in Dinslaken, bevor sie eine Ausbildung zur Bürogehilfin bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft begann. Bereits während ihrer Ausbildung engagierte sie sich als gewählte Jugend- und Auszubildendenvertreterin für bessere Ausbildungsbedingungen. Von 1994 bis 2002 war sie außerdem Mitglied im Rat der Stadt Duisburg und engagierte sich vorwiegend in der Jugend- und der Gesundheitspolitik.