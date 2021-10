Bärbel Bas aus Duisburg zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt

Die Duisburger Sozialdemokratin Bärbel Bas ist zur Bundestagspräsidentin gewählt worden. Im neu konstituierten Bundestag haben am Dienstag 576 Abgeordnete für sie gestimmt. Insgesamt waren 724 Stimmen abgegeben worden. "Ich nehme die Wahl von Herzen gern an" , sagte Bas. Sie ist damit die dritte Frau in der Geschichte des Bundestags in diesem Amt - nach Annemarie Renger ( SPD ) und Rita Süssmuth ( CDU ).

Die gelernte Personalmanagerin sitzt seit 2009 im Bundestag und befasst sich vor allem mit Sozial- und Gesundheitsthemen. Seit September 2019 war Bas stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Die 53-Jährige, die in Walsum geboren wurde, hat eine sozialdemokratische Aufsteigerkarriere hinter sich: Hauptschulabschluss, danach Bürogehilfin, Studium und schließlich Abteilungsleiterin einer Betriebskrankenkasse.