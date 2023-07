Bär plantscht im Pool einer Villa in Kalifornien

Puuhhh, was für eine Hitze! Rund 40 Grad heiß ist es derzeit in Burbank in Kalifornien. Da sind nicht nur die Menschen auf eine kleine Abkühlung aus, sondern auch ein Bär, der sich genüsslich im Whirlpool einer Villa erfrischte.

Als der wohl völlig verschreckte Villenbesitzer den uneingeladenen Gast im Pool entdeckte, rief er kurzerhand die Polizei. Die daraufhin herbeigeeilten Ermittler konnten aber auch nur zugucken, wie der Bär von alleine weg lief, auf einen Baum kletterte und ein Mittagsschläfchen hielt. Um danach wieder fit für neue Abenteuer zu sein.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Fernsehen, in der Aktuellen Stunde.