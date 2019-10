Bäckerei-Cafés dürfen Sonntagsbrötchen ganztägig verkaufen

In dem Fall hatte die Wettbewerbszentrale einen Backwaren-Hersteller mit Filialen in München verklagt, weil Kunden Brötchen dort vor- und nachmittags kaufen konnten. In Bayern dürfen Bäckereien an Sonntagen nur drei Stunden öffnen. Daran muss sich die Kette laut Bundesgerichtshof aber nicht halten, weil es in den Läden auch Tische und Stühle gibt.

Öffnungszeiten in NRW: Fünf Stunden

Das Gaststättenrecht ist in dem Punkt in allen Bundesländern ähnlich, daher gilt das Urteil bundesweit. In Nordrhein-Westfalen dürfen Bäckereien sonntags nur fünf Stunden und bis 14 Uhr geöffnet haben, so das Wirtschaftsministerium. Filialen mit Café dürfen auch jetzt schon länger geöffnet haben, durften bisher am Nachmittag aber keine Brötchen mehr verkaufen. Nicht selten bekam man trotzdem welche.

Stand: 17.10.2019, 16:38