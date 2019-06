Neuer Tarifvertrag: Mehr Geld für Bäcker in NRW

Die rund 55.000 Bäcker in NRW bekommen ab Juni mehr Geld. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einigten sich am Dienstag (04.06.2019) in Düsseldorf auf einen neuen Tarifvertrag, der eine Anhebung der Gehälter ab Juni um 2,8 Prozent vorsieht.

Der Gehaltsaufschlag muss mindestens 55 Euro ausmachen - in den unteren Lohngruppen entspricht das einem Plus von 3,2 Prozent. Der Vertrag hat nur eine Laufzeit von 13 Monaten. In NRW gibt es etwa 1.560 Bäckereibetriebe, für alle gilt der Tarifvertrag. Die Vereinbarung ermögliche den Betrieben " eine mittelfristige Planungssicherheit unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Belange ", hieß es von Seiten der Arbeitgeber.