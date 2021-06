Junger Mann verunglückt im Rotter See bei Troisdorf

Gefahr wird oft unterschätzt

Die Gefahr im Rotter See wird – wie in vielen anderen Baggerseen in der Region - von Badegästen oft unterschätzt. Diese Seen sind oft mehr als zehn Meter tief und nach ein bis zwei Metern unter der Wasseroberfläche ziemlich kalt. Ungeübte Schwimmer sollten in diesen Seen nur im Uferbereich baden.

Schon am vergangenen Sonntag war ein 26-Jähriger in dem See ertrunken. Der Nichtschwimmer war in der Mitte des Gewässers mit Freunden auf einer Luftmatratze gepaddelt. Als die Schwimminsel kenterte, ging der 26-Jährige sofort unter, während seine Freunde an Land schwimmen konnten.