18-Jähriger bei Badeunfall in Hürth verunglückt

Zu einem Badeunfall ist es am Samstag am Otto-Maigler-See in Hürth (Rhein-Erft Kreis) gekommen. Ein 18-Jähriger war nach Angaben der Feuerwehr leblos aus dem See geborgen worden. Zuvor hatten Rettungskräfte nach ihm gesucht.

Der Mann war beim Baden plötzlich untergegangen. Erst etwa eine Stunde später konnte er aus sechs Metern Tiefe geborgen werden. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation. Der 18-Jährige kam in die Kölner Uniklinik. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt.

Freundin musste von Einsatzkräften betreut werden

Der Verunglückte war mit seiner Freundin im Strandbad. Die junge Frau wurde von Einsatzkräften betreut.

Die Suchaktion verfolgten am Ufer des Sees etliche Badegäste. Für den Einsatz wurden auch Taucher der Berufsfeuerwehr Köln und ein Hubschrauber der Bundeswehr angefordert.