Weil Erwachsene nicht schwimmen könnten, kämen sie oft auch nicht auf die Idee, dass es ihre Kinder lernen sollten, so Wiebusch. Und manche wüssten beispielsweise nicht, dass sie aus Sicherheitsgründen ihre kleinen Kinder mit Schwimmflügeln an den Armen ausstatten sollten.

DRK -Experte fordert mehr Aufklärungsarbeit