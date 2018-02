55 Menschen 2017 in NRW ertrunken

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 55 Menschen ertrunken und damit 21 weniger als 2016. Bundesweit registrierten die Behörden insgesamt 404 Todesfälle durch Ertrinken, fast 25 Prozent weniger als 2016. Hauptursache für den Rückgang seien viele Regentage und kühle Temperaturen im Sommer gewesen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag (27.02.2018) in Berlin mit.

Unter den Toten in NRW waren den Angaben zufolge drei Kinder unter elf Jahren. Die meisten Opfer (48) ertranken in Flüssen, Seen und Kanälen. In einem Schwimmbad kamen drei Menschen ums Leben. Die anderen ertranken in einem Bach, einem Hafen oder einem Gartengewässer.

Immer weniger Kinder lernen Schwimmen