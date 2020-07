Sommer und Sonne satt: Die Badeseen locken - trotz Corona

"Die Hotspots stehen im Fokus"

Was man bei all der Freude über das Wetter nicht vergessen werden sollte? Corona. Und die Verhaltensregeln. Viel Arbeit für die Ordungskräfte, die die Kontaktbeschränkungen kontrollieren müssen. Mehr Personal werde man trotz des guten Wetters allerdings nicht einsetzen, teilte die Stadt Köln mit. Auch nicht am Fühlinger See. Dennoch: "Die Hotspots stehen im Fokus" . Wie immer.

Keine extra Schwerpunktkontrollen

An Badeseen gelten dieselben Vorschriften wie im gesamten öffentlichen Raum. Die Kontaktbeschränkungen müssen eingehalten werden. Das heißt: Nur Gruppen von bis zu 10 Personen und ein Mindestabstand von 1,50 Meter.