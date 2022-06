DLRG warnt: Baden im Rhein ist lebensgefährlich

Die pralle Sonne macht Lust auf kühles Nass. Wer sich bei dieser Hitze etwa in Freibädern oder im eigenen Pool erfrischt, macht es richtig. Eine sehr schlechte weil lebensgefährliche Idee ist es dagegen, Abkühlung im Rhein zu suchen. Obwohl Warnschilder an den Ufern ausdrücklich vor Baden im Rhein warnen, begeben sich jedes Jahr wieder Menschen bei sommerlichen Temperaturen in den Fluss.