Hohe Wasserqualität in NRW-Badegewässern

Die Wasserqualität an den Badeseen in NRW ist fast überall "ausgezeichnet". Nur vier der insgesamt 108 Natur-Badestellen haben nicht die beste Bewertung bekommen. Das hat das NRW-Umweltministerium am Mittwoch (27.05.2020) mitgeteilt. Getestet wird alle vier Wochen nach EU-Standards – vor allem auf die Keimbelastung des Wassers.

Badesee in Lünen nur "ausreichend"

Pech hat der Horstmarer See in Lünen mit den Kanadagänsen: Weil die Vögel dort besonders gerne nisten, ist die Wasserqualität an der Badezone nur "ausreichend". Ansonsten gab es durchweg die beste (ausgezeichnet) und – in drei Fällen - die zweit-beste Bewertung (gut) für die NRW-Naturfreibäder. Keines der Bäder wies eine mangelhafte Wasserqualität auf.