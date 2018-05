Babynamen: Marie und Paul die Nummer 1 in NRW

Marie ist auch 2017 der beliebteste Mädchen-Vorname gewesen - sowohl in NRW als auch bundesweit. Der deutsche Klassiker machte genau wie 2016 das Rennen gefolgt von Sophie und Maria. Bei den Jungen steht in NRW Paul an erster Stelle der Hitliste, während bundesweit Maximilian am beliebtesten ist. Auf den Plätzen zwei und drei folgen in Nordrhein-Westfalen Alexander und Ben.

Klassiker weiterhin sehr beliebt