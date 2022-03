Toter Säugling in Mönchengladbach gefunden

Stand: 28.03.2022, 21:49 Uhr

In Mönchengladbach hat eine Spaziergängerin am Nachmittag in der Nähe des Volksgartens einen leblosen Säugling entdeckt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.