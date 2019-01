Warnstreik bei der AWO: Verdi rechnet mit Kita-Schließungen

Nach Angaben von Verdi wurden betroffene Eltern von Kita-Kindern im Vorfeld von den Einrichtungen informiert. "Wir wollen die Eltern nicht bestrafen, sondern den Warnstreik friedlich gestalten", sagte Wiese.

AWO: Notfallversorgung in Seniorenzentren

Die AWO rechnet mit keiner hohen Streikbeteiligung, da die Verhandlungen in dem Tarifkonflikt noch an in einem frühen Stadium sind.

Verdi und Awo stehen in einem Tarifkonflikt

Im westlichen Westfalen, wozu die AWO die Region Bocholt bis Siegen, das Ruhrgebiet und der Rand von Ostwestfalen-Lippe zählt, sollen 10 von 58 Seniorenzentren bestreikt werden, wie AWO-Sprecherin Katrin Mormann dem WDR sagte. Hier gebe es eine Notfallversorgung.

Einen vollständigen Überblick über betroffene Einrichtungen hat die AWO nicht.

Zweite Verhandlungsrunde

In Düsseldorf findet am Dienstag die zweite Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung statt. Verdi fordert für die 65.000 Beschäftigten der AWO NRW zehn Prozent mehr Lohn. Die Laufzeit soll 13 Monate betragen.

Die Arbeitgeber haben gestaffelt insgesamt sieben Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Die AWO NRW betreibt rund 3.000 Einrichtungen, darunter 729 Kitas, 490 Offene Ganztagsbetreuungen und 132 Seniorenzentren.

Stand: 28.01.2019, 15:50