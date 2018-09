Nach den rechten Aufmärschen in Chemnitz hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) NRW reagiert: Demokratie und Rechtsstaat müssten nun entschlossen verteidigt werden, sagte Geschäftsführer Uwe Hildebrandt in einer Erklärung. Dafür benötige es inzwischen mehr als nur einen Aufstand der Anständigen.

Jörg Richard, Pressesprecher der AWO Westliches Westfalen, erklärt, was das bedeutet.

WDR: Herr Richard, Sie warnen davor, die Entwicklung in Chemnitz als ostdeutsches Phänomen zu betrachten. Auch in NRW müssten nun "die Alarmglocken schrillen". Weshalb?

Jörg Richard: Viele, die in Chemnitz mit rechten Parolen auf der Straße sind, reisen auch aus NRW an. Da gibt es durchaus eine bundesweite Organisation von Rechten und von Nazis. Von daher kann man das Problem nicht auf ein Bundesland beschränken.

Auch in NRW erleben wir das. Der Sitz der AWO Westliches Westfalen ist Dortmund. Die Stadt ist immer wieder gezielter Aufmarschpunkt von rechten Aktivitäten. Von daher ist es wenig hilfreich zu sagen, das spiele sich alles nur in Sachsen ab.

WDR: Wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit wieder?

Richard: Die AWO bietet viele Beratungsdienste an, wie zum Beispiel Schuldnerberatung, Ehe- und Konfliktberatung oder Familienberatung. Und wir betreiben viele soziale Einrichtungen, von Kindergärten bis zu Seniorenzentren.

Unsere Mitarbeiter werden in letzter Zeit verstärkt mit faschistischen Parolen und Sprüchen konfrontiert. Daraus entsteht eine große Unsicherheit bei den Mitarbeitern: Da ist jemand, der will einen Rat und verhält sich so, wie es mit den Werten der AWO nicht in Einklang zu bringen ist.