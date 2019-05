Nur wenige Tage nach einem mutmaßlichen Autorennen mit tödlichem Ausgang hat es in NRW erneut zwei Vorfälle gegeben. Die Polizei in Duisburg und Krefeld stoppte in der Nacht zum Mittwoch (01.05.2019) zwei mutmaßliche illegale Autorennen. Verletzte habe es in beiden Fällen nur mit viel Glück nicht gegeben, teilte die Polizei mit.