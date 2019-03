In Monheim (Kreis Mettmann) ist am Dienstag (26.01.2019) die erste selbstständig fahrende Buslinie in NRW präsentiert worden - in Anwesenheit von Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) und Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ). Beim Frühlingfest der Stadt am Sonntag (31.03.2019) kann die Bevölkerung die Busse kennenlernen.

Im Herbst soll der Linienbetrieb starten. Künftig werden die Busse im fließenden Verkehr zwischen Stadtzentrum und Altstadt unterwegs sein.

Forscher: "Nur automatisiertes Fahren"

Für den Mobilitätsforscher Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen ist das "nicht der große Wurf" . Es handele sich dabei noch nicht um autonomes Fahren, sondern lediglich um automatisiertes Fahren: "Die Busse in Monheim sind auf vordefinierten Spuren unterwegs und unter Aufsicht von Begleitpersonen."