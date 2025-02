Auch das deutsche Wetter ist tatsächlich ein Problem: "In Kalifornien haben wir zu 99 Prozent Sonnenschein, da ist es einfacher zu fahren als bei Schnee und Nebel" , erklärt Woopen. Das sieht auch Kerkhoff so: "Wenn die Sonne tief steht, ist das für die kamerabasierten Systeme ein Problem. Auch ganz banaler Dreck auf der Kamera kann Probleme erzeugen" , so der Experte.

Auf der juristischen Ebene sind wir in Deutschland hingegen schon sehr weit. "Unsere Gesetzgebung ist sehr fortschrittlich ", sagt Kerkhoff.

Wie geht es jetzt weiter?