Alle für den Frieden: Pro-ukrainische und pro-russische Aktionen in NRW

Eine Meinung, mit der sie in der post-sowjetischen Community zwar nicht alleine steht, doch viele Russinnen und Russen, die in Deutschland leben, sehen das entschieden anders. Zu dieser Gemeinschaft der post-sowjetischen Community zählen all jene, die ihre Wurzeln in Staaten haben, die bis zu ihrer Auflösung 1991 zur Sowjetunion gehört haben. Russland als Schutzmacht russischsprachiger Menschen – dieses Narrativ, verbreitet durch den Kreml, die russischen Staatsmedien und auf Social media entspreche nicht den Tatsachen, sagt die Osteuropa-Wissenschaftlerin Susanne Spahn.

"Russland spielt sich als Schutzmacht auf. Das entspricht nicht den Tatsachen." Susanne Spahn

Diese Darstellung sei Teil einer hybriden Kriegsführung, so Spahn. Ziel: " Es geht auf der einen Seite darum, die Demokratie in Deutschland zu schwächen und auf der anderen Seite darum, das autoritäre System in Russland als bessere Alternative zu propagieren und Präsident Putin als effektiven Krisenmanager in Szene zu setzen ", so die Osteuropa-Expertin.

Aktionen gegen den Krieg auch in Bonn

Julia Müller und Sofiya Bohoslavets von der Initiative "Solidarität Bonn-Ukraine", die am Wochenende Aktionen gegen den Krieg in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn planen, teilen die Sicht des Kremls nicht. Bohoslavets kommt aus der Ukraine und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Sie sagt, dass einige Russinnen und Russen aus der Geschichte nichts gelernt hätten.