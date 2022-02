Autofreie Innenstädte: Was Städte in NRW planen - und ob es gelingt

Mittagspause, Feierabend, Schlafenszeit - und endlich Ruhe. Oder? Wer in einer der großen Städte in NRW wohnt, bringt mit vermeintlich ruhigen Tageszeiten wohl nicht nur sanftes Vogelgezwitscher in Verbindung. Genauer sind es laut NRW -Umweltministerium schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen, die täglich Lärmbelastungen von bis zu 65 Dezibel ausgesetzt sind.

Städte wollen mehr Lebensqualität

Besonders betroffen sind davon Ballungsräume wie Aachen, Köln, Dortmund, Münster oder auch Recklinghausen und Wuppertal. In vielen dieser Städte könnte sich die Situation in den kommenden Jahren aber bald ändern.