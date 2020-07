Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen am Düsseldorfer Flughafen in seinem Fahrzeug rund 16 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall leicht verletzt überstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 33-Jährige auf einer Fahrbahn, die sich spiralförmig nach oben auf eine andere Ebene des Flughafens windet.

Dabei durchbrach er die Fahrbahnbegrenzung und stürzte ab. Obwohl der Wagen auf einer Betonfläche landete, habe der "offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer" lediglich leichte Schnittverletzungen erlitten, wie ein Polizeisprecher am Samstag (11.07.2020) mitteilte. Die Bergung des Wracks mit einem Kran wurde durch die örtlichen Gegebenheiten am Flughafen erschwert.

Stand: 11.07.2020, 17:45