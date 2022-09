A1 bei Münster am Wochenende voll gesperrt

Notwendig ist der Brückenabriss für den Ausbau der Autobahn 1 (Köln-Bremen) südlich von Münster . Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Münster-Hiltrup und Ascheberg dauert von Freitag ab 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr und gilt für beide Richtungen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Arbeiten klappten bisher (18.09.2022) reibungslos. Zunächst wurde ein Sandbett von über 1.000 Tonnen unter der Brücke aufgebaut, damit die Fahrbahn bei dem Abriss nicht beschädigt wird. Dann wurde die Brücke Stück für Stück abgebrochen. Dabei kamen 1.200 Tonnen Beton zusammen. Bis Montagmorgen soll die Autobahn wieder geräumt sein.

Weiträumige Umfahrung empfohlen

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Autofahrenden und den Schwerlastverkehr, die A 1 südlich von Münster auf dem Weg von und nach Norddeutschland weiträumig zu umfahren. Alternativen sind die Autobahnen 2 (Oberhausen-Hannover), 31 (Bottrop-Emden) oder 43 (Wuppertal-Münster). Am Montagmorgen soll der Verkehr wieder freigegeben werden.

Weitere Sperrung im Dezember

Brückenabriss für sechsspurigen Ausbau

Der Abriss der Brücke Bönneweg war nötig, weil die A1 sechsspurig werden soll. Der Bund investiert rund 93 Millionen Euro in diesen Abschnitt. Im Dezember schon soll es hier die nächste Vollsperrung geben, wenn die größere Brücke eingebaut wird.