A61 wird wieder zur Groß-Baustelle

Umleitungen für den Fernverkehr

Der Fernverkehr wird bereits ab den Grenzübergängen in den Niederlanden mit Schildern auf die Großbaustelle hingewiesen, so die Autobahn GmbH . Wer in Richtung Süden will, sollte die A61 zwischen Bergheim und Türnich weiträumig umfahren, zum Beispiel ab dem Dreieck Wanlo auf die A46 in Richtung Neuss/Düsseldorf, dann weiter über die A57 in Richtung Köln und schließlich über die A1 Richtung Koblenz. Zusätzlich sind zahlreiche örtliche Umleitungen eingerichtet worden. Vor allem für Anwohner wird die Sanierung wieder zum Geduldspiel.

Diesmal trifft die A61 -Sanierung aber auch die Gegenspuren. Da der komplette Verkehr über die sanierte Trasse verläuft, werden während der Bauzeit die beiden Fahrstreifen in Richtung Venlo eingeengt. Außerdem gilt dann dort nur Tempo 80 km/h . Und wenn zwischen dem Autobahnkreuz Kerpen und der Anschlussstelle Türnich der so genannte Flüsterasphalt aufgebracht wird, gibt es dort eine einwöchige Vollsperrung. Wann, ist noch offen. Alle Arbeiten an der A61 sollen laut Autobahn GmbH im November abgeschlossen sein.