Tödliches Unglück in Hamm: 49-Jährige von Auto überrollt

Weil die Hauseinfahrt leicht abschüssig sei, geht die Polizei bislang von einem Unglücksfall aus. Zeuginnen und Zeugen gebe es keine – wie sich das Unglück ereignete, ist noch unklar. Die Frau hat sich vermutlich am Kofferraum aufgehalten, als das Fahrzeug anfing zu rollen und sie erfasste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ähnliche Fälle in diesem Jahr

Das Unglück in Hamm ist leider kein Einzelfall: Erst in diesem Monat kam ein Mann bei Düsseldorf ums Leben, nachdem ein Kind offenbar versehentlich die Handbremse des geparkten Fahrzeugs gelöst hatte. Ende April wurde eine Frau in Hürth schwer verletzt, als sie versuchte, in ihr wegrollendes Auto zu steigen. Weitere zwei Wochen zuvor wurde eine 83-Jährige in Werne (Kreis Unna) von ihrem eigenen Auto überrollt und ebenfalls schwer verletzt.