Gegen 14.30 Uhr soll das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren sein, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer, ein 29-jähriger Deutscher aus Volkmarsen direkt, habe noch Gas gegeben. Die Polizei nahm ihn sofort fest. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Absicht oder nicht?

Zum möglichen Motiv könne man noch nichts sagen, teilte ein Sprecher der Behörde mit: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Zuvor hatte ein Polizeisprecher in Volkmarsen gesagt, dass der Mann absichtlich in die Menschenmenge gefahren sei. Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel wollte das später aber nicht bestätigen. Der Fahrer sei nicht vernehmungsfähig, da er sich ebenfalls verletzt habe.

Laut dem hessischen Innenministerium könne ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks sieht es aber nicht nach einer politischen oder extremistischen Tat aus. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, ist der Fahrer nicht als Extremist bekannt, war in der Vergangenheit jedoch durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll der mutmaßliche Fahrer stark alkoholisiert gewesen sein. Der Spiegel beruft sich auf Ermittlerkreise. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt habe das jedoch nicht kommentieren wollen.

Ab Abend wurde in Volkmarsen eine zweite Person festgenommen. Noch ist aber nicht klar, ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gilt oder ein Zeuge ist.

Alle Karnevalsumzüge in Hessen abgebrochen

Zum Rosenmontagszug in Volkmarsen waren rund 1.500 Menschen erwartet worden. Die Kleinstadt hat rund 6.800 Einwohner. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Als Konsequenz wurden am Montag alle Rosenmontagsumzüge in Hessen abgebrochen.

Stand: 24.02.2020, 20:11