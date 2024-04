Geschicklichkeitsturnier für Autos: Die Besten brauchen für acht Aufgaben weniger als zwei Minuten

"Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um Präzision" , erklärte Patrick Radermacher, 1. Vorsitzender des ausrichtenden Motorsportclubs Ranzel. Die mehr als 20 Teilnehmenden mussten auf dem Schulhof des Kopernikus-Gymnasiums ihre Wagen rückwärts in Parklücken bugsieren, im Slalom um Pylonen kurven und zentimetergenau an der Ziellinie stoppen. Jeder noch so kleine Fehler kostete wertvolle Zeit.

Die besten Teilnehmer absolvierten die acht Geschicklichkeitsaufgaben in deutlich unter zwei Minuten. Manche waren mit ihrem privaten Alltagsauto am Start, andere setzten auf speziell präparierte Rennwagen. Teilnehmen konnten alle, der einen Führerschein besitzen.

Spaß und Fahrsicherheit verbinden

"Wir wollen den Spaß am Autofahren mit der Förderung von Fahrsicherheit und Fahrzeugbeherrschung verbinden" , so Christian Kuhnke, Geschäftsführer des MSC Ranzel. "Was wir machen, ist also die Förderung der Verkehrssicherheit, Förderung des Umganges mit dem eigenen Fahrzeug und das auf eine sportliche Art und Weise."

Für Alexander Zakrevski war es die erste Teilnahme an einem solchen Turnier. "Ich fahre einfach gerne Auto, und mag es, wenn man das nicht im Verkehr, sondern einfach mal für sich selbst ausleben kann", erklärte der Neuling seine Motivation. "

Es geht los, mit Vollgas von der Startlinie geradeaus, dann rückwärts in die Parklücke, wieder vorwärts kurz vor dem Zaun halten und dann Slalom durch die Holzklötze, alles ohne Fehler. Nur der Stopp vor der Ziellinie klappt nicht ganz, die Stoßstange steht ein paar Zentimeter über. "Dafür, dass du das wirklich noch nie gemacht hast ohne Trainingslauf. Da ist das mega!" , lobte Kuhnke die Leistung des Neulings.

Erfahrung macht den Meister