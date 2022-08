Start ins neue Ausbildungsjahr: Auszubildende gesucht

Ein weiterer Grund: Die duale Ausbildung in Handwerk, Industrie oder Handel konkurriert immer stärker mit Studienangeboten. Mitte der 1990er-Jahre starteten noch etwa 575.000 junge Leute in eine Ausbildung, 270.000 begannen ein Studium. Seit 2015 halten sich berufliche Ausbildung und Studium in etwa die Waage. Mal gibt es etwas mehr Studienanfänger, mal etwas mehr Azubis.

Viele Jugendliche suchen noch

Angesichts der Vielzahl der offenen Stellen müssten also alle Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsplatz finden. Das ist aber nicht so. Noch etwa 35.000 junge Menschen in NRW suchen eine Stelle. Sie konnten bisher keine finden, weil sie sich nicht für die angebotenen Berufe interessieren.