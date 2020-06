Passfotos nur noch digital

Passfotos müssen künftig immer in digitaler Form vorgelegt werden. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch (03.06.2020) beschlossen. Die Bürger können aber selbst bestimmen, ob sie sich für eine Gebühr von sechs Euro bei der ausstellenden Behörde ablichten lassen oder in einem Fotogeschäft. Voraussetzung ist hier allerdings, dass der Fotoladen die Bilddatei sicher an die Passbehörde weiterleitet.

Vom Tisch ist damit der Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ), dass nur noch die Behörden Passfotos machen dürfen. Fotografen und Inhaber von Fotogeschäften sahen darin ihr Geschäftsmodell bedroht.