Der Plan klang traumhaft: Fünf Wochen lang wollten Deniz und Kai Kirschbaum aus Solingen mit ihren drei kleinen Kindern durch Australien fahren. Mit dem Wohnmobil von Sydney bis nach Adelaide, immer schön an der Küste entlang. "Die ersten zweieinhalb Wochen waren wunderschön, genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten", sagt Kai Kirschbaum.

Doch als sie am 30. Dezember 2019 den Küstenort Mallacoota erreichen, gibt es schlechte Nachrichten. Der Wind hat sich gedreht und treibt die Buschfeuer in Richtung des 1.000-Seelen-Dorfes. Die Feuerwehr rät, im Ort zu bleiben, die hinausführenden Straßen seien unpassierbar. Die Kirschbaums setzen sich Atemmasken auf und spritzen ihr Wohnmobil und die Bäume in der Umgebung mit Wasser ab. "So wollten wir verhindern, dass durch den Funkenflug etwas in Brand gerät", sagt Deniz Kirschbaum.