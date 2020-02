Wuppertal: Proteste gegen Chef des Verfassungsschutzes

Der Vorwurf: Zu wenig Aufklärung

Thema der Podiumsdiskussion war die Neuausrichtung des Verfassungsschutzes im Kampf gegen Rechtsextremismus. Die Demonstranten aus dem politisch linken Spektrum warfen Haldenwang vor, dass er die Verbrechen des NSU und Verflechtungen seiner Behörde mit Rechtsextremen nicht ausreichend aufgeklärt habe. Er könne sich auch deshalb nicht aus der Verantwortung mogeln, weil er der Behörde schon länger angehört.

Der gebürtige Wuppertaler ist seit November 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Seitdem hat er die Zahl der Mitarbeiter, die sich ausschließlich um Rechtsextremismus kümmern, von 200 auf 300 aufgestockt.

Ausstellung noch im März zu sehen

Die Wanderausstellung, die Haldenwang am Donnerstag besucht hat, ist noch bis zum 8. März in der Diakoniekirche und anschließend, bis zum 22. März, in der Wuppertaler Erlöserkirche zu sehen. Rund 200 Menschen seien zwischen 1990 und 2017 in Deutschland durch rechte Gewalttaten ums Leben gekommen, so der Evangelische Kirchenkreis Wuppertal.

An sie wolle man erinneren, gleichzeitig aber auch eine anhaltende Verdrängung rechter Gewalt thematisieren. Viele der Opfer seien getötet worden, weil sie den Mut gehabt hätten, Nazi-Parolen zu widersprechen. Nur wenige Schicksale hätten die Öffentlichkeit bewegt, viele seien kaum bekannt. Ihre Geschichten werden auf Tafeln erzählt.