Brennende Autos, Feuerwerk, geplünderte Geschäfte: Fans des Fußballvereins Paris Saint-Germain haben die französische Hauptstadt nach dem 5:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand auf den Kopf gestellt. Auch im Süden Frankreichs kam es zu Zwischenfällen.

Zehntausende feierwütige Fußball-Fans stürmten nach Abpfiff die Straßen rund um das das Stadion "Parc des Princes" und andere zentrale Plätze in der Hauptstadt. Auf dem "Place de la Bastille" im Stadtzentrum kletterten Menschen auf die berühmte Juli-Säule und zündeten Feuerwerkskörper.

Über 290 Festnahmen in Paris

Straße in Paris bei Nacht nach Unruhen

In Paris wurden im Rahmen der Siegesfeiern rund 290 Menschen festgenommen. Sie setzten unter anderem Autos in Brand, behinderten Rettungskräfte und plünderten Geschäfte. Der französische Innenminister Bruno Retailleau spricht in einem Social-Media-Post von "Barbaren", die Einsatzkräfte gezielt provozieren und angreifen. Wie das Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mitteilte, wurden landesweit 559 Menschen festgenommen.

Tote und Verletzte

Im südfranzösischen Dax, 50 Kilometer nördlich der Grenze zu Spanien, wurde ein Mann im Rahmen einer Fan-Feier erstochen. Die Polizei bestätigt den Vorfall, macht jedoch keine weiteren Angaben. Medienberichten zufolge soll es sich bei der zweiten toten Person um eine Frau handeln, die in Paris auf einem Roller unterwegs war und von Fans mit einem Auto angefahren wurde.

In Grenoble in Ostfrankreich ist ein Pkw in eine Menschenmenge gefahren. Die Behörden vor Ort gehen von einem Unfall aus.