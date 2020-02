Aussschreitungen im Kölner Karneval

Die Kölner Polizei musste am Karnevalssamstag (22.02.2020) am zweiten Tag in Folge mit einem Großaufgebot gegen aggressive Jugendliche vorgehen. Diese lieferten sich am beliebten Karnevalstreffpunkt Zülpicher Platz Schlägereien, mehrere Menschen wurden verletzt.

Laut Polizei sei die Stimmung aufgeheizt gewesen, die rund 350 Jugendlichen seien alkoholisiert und meist zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen. Sogar als die Polizei den Platz räumte, kam es immer wieder zu Schlägereien.

Wiederholte Unruhen

Schon am Freitagabend gab es am Zülpicher Platz Randale, 500 Jugendliche sollen involviert gewesen sein. Ein Unbekannter warf eine Glasflasche und verfehlte nur knapp den Kopf einer Polizistin, ein 16-jähriger trat auf einen Polizeihund ein.

Stand: 23.02.2020, 08:10