Fachkräftemangel: Neue Beratungsstelle soll helfen

Wer in letzter Zeit im Krankenhaus war, könnte es selbst erlebt haben: Kliniken und Pflegeheime suchen händeringend nach Personal. Etwa 4.000 Pflegestellen und rund 1.200 Arztstellen seien in NRW derzeit unbesetzt, meldet die Krankenhausgesellschaft NRW. An der Uniklinik Düsseldorf können Betten oft nicht belegt werden, an Bielefelder Krankenhäusern müssen Operationen verschoben werden.

Auch wer auf die Schnelle nach einem Handwerker sucht, hat es vielleicht schon zu spüren bekommen: Es fehlen Fachkräfte in vielen Branchen.

In vielen anderen Ländern aber warten geschulte Kräfte darauf, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Die "Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung" in Bonn soll solche Bewerber nun durch das Anerkennungsverfahren der deutschen Behörden " lotsen ", heißt es bei der Bundesabeitsagentur. Ziel: Die ausländischen Fachkräfte schneller in den deutschen Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Wo fehlen Fachkräfte in NRW?

Vor allem in den Bereichen Gesundheit und Pflege, aber auch Energietechnik, Heizung-Sanitär und Tiefbau, IT und Softwareentwicklung. Laut Bundesarbeitsagentur bleiben offene Stellen hier im Durchschnitt mehr als eine ein halbes Jahr unbesetzt - in einzelnen Berufsbereichen noch deutlich länger.

In der Industrie und im Handwerk fehlen nach Angaben der IHK NRW derzeit rund 450.000 Fachkräfte. Durch Pensionierungen und Geburtenrückgang könnten es 2030 gut 735.000 sein, so die Prognose.

Wird die neue Beratungsstelle die Situation in Krankenhäusern verbessern?

Längst beauftragen Krankenhäuser private Agenturen damit, Pflegekräfte gezielt im Ausland zu suchen, dort anzuwerben und sie bei den notwendigen Formalitäten und der Einreise zu begleiten.