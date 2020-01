Landtag erinnert an Auschwitz-Befreiung

Geschichte eines Überlebenden

Der über 90-Jährige sprach nicht selbst im Landtag. Dafür fanden seine beiden erwachsenen Enkel berührende Worte. Sie beschrieben, wie seine Familie in ein jüdisches Ghetto und schließlich nach Auschwitz verschleppt wurde. Nur Gary Wolff überlebte.

Kurz nach diesen Schilderungen wies NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) auf den aktuellen Antisemitismus in Deutschland hin. Dem müsse man sich entschieden entgegenstellen, forderte er. Es sei ein Skandal, dass in Deutschland jüdische Einrichtungen geschützt werden müssten.

Abraham Lehrer, Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln, mahnte an, weiter an den Holocaust zu erinnern, und sagte: „ Wir müssen uns um die gesamte junge Generation bemühen und sie in unsere Erinnerungskultur einbinden. “ Lehrer sprach insbesondere den Antisemitismus an Schulen an.

Erklärung gegen Antisemitismus

Anlässlich des Gedenktages wurde auch eine Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus veröffentlicht. Zu den Unterzeichnern gehören neben Ministerpräsident Laschet unter anderem Vertreter der Religionsgemeinschaften und der Gewerkschaften.