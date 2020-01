NRW gedenkt der Befreiung von Auschwitz

" Was hat Auschwitz mit mir zu tun? "

In Essen präsentieren Auszubildende des Kolping‐Berufsbildungswerkes die Ergebnisse ihrer Projektarbeit mit dem Titel: " Was hat Auschwitz mit mir zu tun? - eine Ermittlung ". Am Abend führen sie dazu ein dokumentarisches Theaterstück auf.

Wewelsburg: Namen der Todesopfer

Kurz zuvor werden an der beleuchteten Wewelsburg in Büren die 1.285 Namen der Todesopfer des nahegelegenen früheren Konzentrationslagers Niederhagen vorgelesen. Die Gedenkveranstaltung beginnt mit einer Blumenniederlegung am Mahnmal auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ .

Gedenken in Düsseldorf