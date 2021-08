Arbeitsmarkt im August: Noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist deutlich eingebrochen. Bis August haben sich in NRW insgesamt etwa 104.000 Jugendliche um einen Ausbildungsplatz beworben. Das sind 6,5 Prozent oder 7.000 junge Menschen weniger als vor einem Jahr. Allerdings war die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge wegen der Corona-Pandemie auch schon im vergangenen Jahr sehr niedrig.

Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze weniger geworden

Gleichzeitig ist in der Corona-Zeit auch die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze gesunken – wenn auch nicht so stark wie die Bewerberzahlen. Für das neue Ausbildungsjahr hatten die Betriebe seit vergangenem Herbst bis August insgesamt fast 105.000 Lehrstellen gemeldet. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einem Minus von 2,1 Prozent.

Stand August waren jedoch davon noch fast 28.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dem gegenüber stehen rund 19.000 Jugendliche, die noch auf der Suche sind. Rein statistisch kommen auf jeden Bewerber etwa 1,5 Stellen – allerdings nur in der Theorie. Denn in der Praxis dürften die Berufswüsche der Jugendlichen und die Ausbildungsangebote der Unternehmen natürlich nicht immer zusammen passen.

Welche Azubis werden gesucht?

Zum Ende der Sommerferien waren in NRW bei den Kaufleuten im Einzelhandel noch 3.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Auch bei den Kaufleuten für Büro-Management waren noch jede Menge Plätze frei. Und wenn es eher ein technischer Beruf sein soll: Bei den Anlagenmechanikern und -mechanikerinnen für Sanitär, Heizung und Klima waren zuletzt noch mehrere Hundert Stellen zu haben.

„Im Bereich der Metallverarbeitung und Maschinenbau reden wir zusammengerechnet von 1.400 unbesetzten Ausbildungsplätzen“ , sagt Christoph Löhr, Sprecher bei der Arbeitsagentur NRW. Wer Dachdecker werden möchte, der kann rein statistisch gesehen zwischen mehreren Angeboten wählen. Bei den Steinmetzen kommen auf jeden Bewerber sogar etwa 16 offene Stellen.

Wie versuchen die Betriebe neue Azubis zu finden?

Viele Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden. Das Problem: In der Corona-Zeit haben viele Ausbildungsmessen und auch die Berufsberatung in den Schulen häufig nur digital stattfinden können. Das ist natürlich nicht dasselbe wie sich persönlich zu begegnen. Auch ein unkompliziertes Reinschnuppern in den Betrieb per Praktikum war zeitweise nur sehr eingeschränkt möglich. Zunehmend entsenden die Unternehmen auch sogenannte Ausbildungsbotschafter in die Schulen. Das sind junge Leute, die selber dabei sind, einen Beruf zu erlernen und interessierten Schülern ihren Job auf Augenhöhe versuchen nahe zu bringen.

Kann man jetzt noch ins Ausbildungsjahr starten?

Man kann auch noch nach September, also später im Jahr, mit einer Ausbildung beginnen. Berufsschulen und Betriebe sind in diesem Punkt flexibler geworden. Den verpassten Stoff in der Berufsschule müssen Auszubildende dann natürlich nachholen. Wenn nötig vermittelt die Bundesagentur für Arbeit Azubis und Betrieben auch Unterstützung bei der Nachhilfe.

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte am besten die Handwerks- und Industrie- und Handelskammern ansprechen oder die regionalen Arbeitsagenturen ansprechen. Denn sie haben den besten Überblick, wo welche Stellen zu haben sind.