Wenig Bewegung bei beliebten Ausbildungsberufen

Klassische Rollenbilder

Den höchsten Anteil an den 106.896 weiblichen Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen machten Kauffrauen für Büromanagement (11.697) aus, gefolgt von den Medizinischen Fachangestellten (10.398) und Industriekauffrauen (7.110).

Bei den 192.336 männlichen Azubis dominierte nach wie vor mit 12.963 Auszubildenden die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Auf Platz zwei folgten Elektroniker (9.309) und auf Platz drei Fachinformatiker (8.457).

Nach Meinung des stellvertretenden DIHK -Hauptgeschäftsführers Achim Dercks können Unternehmen bundesweit auf sich wandelnde Rollenbilder hoffen. So zeige eine Auswertung zu den beliebtesten Ausbildungsberufen in Deutschland, dass bei Frauen der Beruf Fachinformatiker zwischen 2016 und 2018 in der Beliebtheit um neun Ränge auf Platz 33 gestiegen ist.

Gebäudereiniger verzweifelt gesucht

Gleichzeitig sind einige Ausbildungsberufe so unpopulär oder der Bedarf so groß, dass Betriebe ihre freien Plätze nur mit Mühe, oder gar nicht besetzen können. Laut dem Ausbildungsatlas 2019 der Bundesagentur für Arbeit in NRW betrifft das zum Beispiel die Gebäudereiniger, Fachverkäufer für Lebensmittel, aber auch Berufe mit viel Tradition wie Bäcker und Fleischer.